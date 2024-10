Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) erlebten am Montag einen herben Rückschlag an der Börse. Im SDAX verloren die Papiere des Immobilienfinanzierers zeitweise über 6 Prozent an Wert und fielen auf 5,24 Euro. Auslöser für den Kurseinbruch war die kürzlich erfolgte Streichung der mittelfristigen Ziele des Unternehmens. Die ursprünglich für 2027 angestrebte Marke von 300 Millionen Euro Vorsteuergewinn wurde als nicht erreichbar erklärt.

Neue Ziele und anhaltende Herausforderungen

Auf einem Kapitalmarkttag präsentierte die pbb neue Ziele für 2027, darunter eine Eigenkapitalrendite von 8 Prozent vor Steuern und eine Cost-Income-Ratio unter 45 Prozent. Trotz dieser Anpassungen betrachten Marktbeobachter die revidierten Ziele als ambitioniert. Das wirtschaftliche Umfeld bleibt herausfordernd, und Unsicherheiten bezüglich der strategischen Umsetzung bestehen weiterhin. Aus charttechnischer Sicht trübte sich das Bild für die Aktie weiter ein, da sie unter die 50-Tage-Linie fiel und sich der kritischen 200-Tage-Linie näherte.

