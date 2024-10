Die GEA Group verzeichnet im dritten Quartal 2024 solide Ergebnisse und übertrifft die Markterwartungen. Der Umsatz stieg um 1,4 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, während das EBITDA vor Restrukturierungskosten mit 217 Millionen Euro rund 6 Prozent über den Prognosen lag. Besonders erfreulich entwickelte sich der Auftragseingang mit einem Plus von 6,6 Prozent auf 1,301 Milliarden Euro. Aufgrund der positiven Entwicklung erhöhte das Unternehmen seine Prognose für die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2024 von 14,9-15,2 Prozent auf 15,4-15,6 Prozent. Die Umsatzwachstumsprognose von 2-4 Prozent wurde bestätigt.

Langfristige Strategie und Aktienrückkauf

Im Rahmen seiner langfristigen Strategie strebt GEA bis 2030 ambitionierte Ziele an, darunter eine EBITDA-Marge von 17-19 Prozent und eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 5 Prozent. Parallel dazu setzt das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm fort. In der zweiten Tranche wurden vom 7. bis 11. Oktober 2024 insgesamt 32.178 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von etwa 45,80 Euro erworben. Trotz der positiven Entwicklung bleiben Analysten angesichts makroökonomischer Risiken vorsichtig und stufen die Aktie nach einem beachtlichen Kursanstieg von 45 Prozent in den letzten 12 Monaten als fair bewertet ein.

