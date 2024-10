Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte am jüngsten Handelstag im XETRA-Handel eine volatile Entwicklung. Zu Beginn des Handels notierte das Wertpapier bei 39,99 Euro und bewegte sich im Tagesverlauf zwischen einem Höchststand von 40,04 Euro und einem Tiefpunkt von 39,56 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf 160.477 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt.

Analysteneinschätzungen und Zukunftsaussichten

Experten setzen das durchschnittliche Kursziel für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 53,00 Euro an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das laufende Jahr wird eine Dividendenausschüttung von 3,06 Euro je Aktie prognostiziert, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz wird für den 13. November 2024 erwartet, wobei Analysten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 14,77 Euro je Aktie vorhersagen.

