Die Merck-Aktie zeigte am Montag eine volatile Entwicklung im XETRA-Handel. Zu Beginn des Handelstages notierte das Papier bei 157,15 EUR, schwankte dann aber im Tagesverlauf zwischen Gewinnen und Verlusten. Während die Aktie zeitweise bis auf 158,25 EUR kletterte, fiel sie zwischenzeitlich auch auf 156,20 EUR zurück. Diese Schwankungen spiegeln die Unsicherheit der Anleger wider, die zwischen positiven und negativen Signalen abwägen.

Langfristige Perspektiven bleiben optimistisch

Trotz der kurzfristigen Volatilität bleibt der langfristige Ausblick für Merck positiv. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel bei 188,00 EUR an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 8,90 EUR. Zudem prognostizieren sie eine Erhöhung der Dividende auf 2,31 EUR, verglichen mit 2,20 EUR im Vorjahr. Diese Faktoren könnten in den kommenden Monaten für eine positive Kursentwicklung sorgen.

