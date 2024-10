Die Vonovia-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Rückgang an der Börse Frankfurt. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 0,7 Prozent auf 31,95 Euro. Trotz des Rückgangs liegt die Aktie derzeit deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 19,66 Euro, das am 24. Oktober 2023 erreicht wurde. Analysten sehen jedoch noch Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32,69 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 2,3 Prozent entspricht.

Verbesserte Quartalsergebnisse und Dividendenausblick

Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen die jüngsten Quartalszahlen eine positive Entwicklung. Im zweiten Quartal 2024 konnte Vonovia den Verlust pro Aktie auf 0,95 Euro reduzieren, verglichen mit einem Verlust von 2,40 Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging zwar um 11,94 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro zurück, doch Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,87 Euro je Aktie. Zudem erwarten Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,20 Euro für das laufende Jahr, nach 0,90 Euro im Vorjahr.

Anzeige

Vonovia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vonovia-Analyse vom 14. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Vonovia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vonovia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Vonovia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...