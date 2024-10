Die Draegerwerk-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang an der Frankfurter Börse. Trotz vielversprechender Quartalsergebnisse sank der Kurs um mehr als 2 Prozent auf 48,55 Euro. Dies markiert eine signifikante Abweichung vom 52-Wochen-Hoch von 56,20 Euro, das erst vor kurzem erreicht wurde. Analysten bleiben jedoch optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 60,33 Euro, was auf mögliches Wachstumspotenzial hindeutet.

Finanzielle Leistung und Ausblick

Im jüngsten Quartal konnte Draegerwerk beeindruckende Zahlen vorlegen. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 1,42 Euro, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,57 Euro darstellt. Auch der Umsatz verzeichnete einen leichten Anstieg auf 784,67 Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Experten einen Gewinn von 5,66 Euro je Aktie. Die Dividendenausschüttung für das laufende Jahr wird voraussichtlich 1,21 Euro betragen, was eine Anpassung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,80 Euro bedeutet.

