Die Aixtron SE-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen erfreulichen Kursanstieg von 1,2 Prozent auf 14,76 Euro im XETRA-Handel. Trotz des jüngsten Aufschwungs bleibt der Wert jedoch weit von seinem 52-Wochen-Hoch entfernt, das am 14.12.2023 bei 39,89 Euro lag. Die Aktie müsste um mehr als 170 Prozent zulegen, um diesen Höchststand wieder zu erreichen. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs nur knapp 6,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 13,82 Euro liegt, welches am 11.09.2024 erreicht wurde.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten Potenzial für die Aixtron-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24,04 Euro, was einen deutlichen Aufwärtstrend impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,03 Euro je Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr beläuft sich auf 0,379 Euro, was eine leichte Reduzierung gegenüber der im Vorjahr ausgezahlten Dividende von 0,400 Euro darstellt.

