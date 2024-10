Der US-Flugzeughersteller Boeing sieht sich mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Inmitten eines anhaltenden Streiks und schwacher Quartalszahlen kündigte CEO Kelly Ortberg umfangreiche Stellenstreichungen an. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Belegschaft an die finanzielle Realität anzupassen, wobei insbesondere Management und Angestellte betroffen sein sollen. Der Konzern muss zudem Abschreibungen in Höhe von fünf Milliarden Dollar vornehmen, wovon drei Milliarden auf die Sparte Verkehrsflugzeuge entfallen.

Investoren reagieren besorgt

Die Ankündigung der Stellenkürzungen und die Warnung vor schwachen Quartalsergebnissen lösten bei Investoren Besorgnis aus. Die DZ Bank stufte die Boeing-Aktie von "Kaufen" auf "Halten" herab und senkte den fairen Wert deutlich. An der New Yorker Börse gab der Aktienkurs merklich nach. Analysten sehen die geplanten Stellenstreichungen kritisch, da eigentlich mehr Mitarbeiter für die angestrebte Produktionssteigerung benötigt würden. Die anhaltenden Probleme, einschließlich Verzögerungen bei der Auslieferung neuer Flugzeugmodelle, stellen die Zukunftsaussichten des Unternehmens weiterhin in Frage.

