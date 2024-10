Die Zalando-Aktie erlebt derzeit eine bemerkenswerte Kursrallye, die Anleger und Analysten gleichermaßen in Atem hält. Nach einem beeindruckenden Anstieg in den vergangenen Tagen erreichte das Papier des Online-Modehändlers ein neues 12-Monats-Hoch von 30,63 Euro. Dieser Aufschwung wird hauptsächlich durch solide vorläufige Quartalszahlen und eine angehobene Jahresprognose getrieben. Die positive Stimmung spiegelt sich in der regen Nachfrage nach Call-Optionsscheinen wider, die auf wachsenden Optimismus unter Investoren hindeutet.

Herausforderungen am Horizont

Trotz der jüngsten Erfolge zeichnen sich am Horizont potenzielle Herausforderungen ab. Im Tagesverlauf verzeichnete die Aktie leichte Kursverluste, was auf eine mögliche Konsolidierungsphase hindeuten könnte. Experten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 34,93 Euro, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die Dividendenpolitik und die bevorstehende Veröffentlichung der Q3-Zahlen Anfang November auf den Aktienkurs auswirken werden.

Anzeige

Zalando-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Zalando-Analyse vom 15. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Zalando-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Zalando-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Zalando: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...