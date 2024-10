Der IT-Dienstleister Nagarro hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr nach unten korrigiert, was zu einem drastischen Kurseinbruch der Aktie führte. Statt der ursprünglich anvisierten eine Milliarde Euro rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatz von 960 Millionen Euro. Diese Anpassung basiert auf der Geschäftsentwicklung von Januar bis September und spiegelt eine verzögerte Erholung wider. Besonders Großkunden zeigen sich zurückhaltend, was sich branchenübergreifend und in allen Regionen bemerkbar macht. Trotz der Senkung wird im Vergleich zum Vorjahr immer noch ein Umsatzplus erwartet.

Profitabilität im Fokus

Während die Umsatzerwartungen gedämpft wurden, gibt es positive Signale bezüglich der Profitabilität. Die bereinigte EBITDA-Marge soll nun über 14 Prozent liegen, was auf die Wirksamkeit der eingeleiteten Sparmaßnahmen hindeutet. Diese Nachricht konnte die Anleger jedoch nicht besänftigen. Die Nagarro-Aktie verzeichnete einen Kursrutsch von mehr als 12 Prozent und fiel auf den Stand von Ende September zurück. Damit wurden die bisherigen Jahresgewinne zunichte gemacht, und die Aktie steht nun im Minus für das laufende Jahr.

Anzeige

Nagarro-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nagarro-Analyse vom 15. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Nagarro-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nagarro-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nagarro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...