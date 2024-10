Die Sartorius vz-Aktie zeigt in den letzten Tagen eine ermutigende Entwicklung. Am 15. Oktober 2024 verzeichnete das Papier einen Anstieg von 1,16 Prozent und platzierte sich damit im oberen Drittel des DAX. Besonders bemerkenswert ist, dass der Kurs den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD 50) nach oben gekreuzt hat, was von Analysten als positives technisches Signal gewertet wird.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Trotz der jüngsten Gewinne bleibt die Aktie volatil. Der Kurs schwankte zuletzt zwischen 237,40 EUR und dem aktuellen Niveau von 191,60 EUR. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,2 Milliarden EUR und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,63 für 2024 bleibt Sartorius ein interessanter Wert für Anleger, die auf innovative Technologieunternehmen im Bereich Labor- und Prozesstechnologie setzen.

