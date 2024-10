Manhattan Associates hat einen bedeutenden Auftrag von Yusen Logistics für sein neues Distributionszentrum in Großbritannien erhalten. Das Unternehmen wird sein fortschrittliches Manhattan Active Warehouse Management System in der hochmodernen Anlage in Northampton implementieren, die voraussichtlich im Januar 2026 eröffnet wird.

Technologische Vorreiterrolle stärkt Marktposition

Die cloud-native Lösung, die auf API-Microservices basiert, soll die Effizienz und Leistung von Yusen Logistics deutlich steigern. Durch die Skalierbarkeit und Agilität des Systems kann das Logistikunternehmen flexibel auf die Herausforderungen in den Bereichen Automatisierung, Fulfillment und Personalmanagement reagieren. Diese strategische Partnerschaft unterstreicht Manhattan's Position als Technologieführer im Supply-Chain-Sektor und könnte sich positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken.

[...]

Hier weiterlesen