wO Börsenlounge: Wolfsspeed | Citi | MTU - hat Delivery Hero noch 60 Prozent Potenzial?aq

Stifel und Citi sind sich bei Delivery Hero uneins. Während Stifel noch ein Potezial von 60 Prozent bei der Aktie sieht, stuft Citi den Essenslieferanten von "Buy" auf "hold" ab. Welche Experten haben jetzt recht? Die US-Banken geben heute wieder den Ton in der Berichtssaison an. Gleich vier Vertreter aus der Branche öffnen heute ihre Bücher - die Citi, Goldman Sachs, Charles Schwab und die Bank of America. Alle Finanzinstitute konntem die Erwartungen schlagen, aber nur zwei überraschten wirklich. Die Erwartungen hat auch Johnson & Johnson übertroffen. Trotzdem ist die Aktie im Minus. Wo ist das Haar in der Suppe bei dem Pharma- und Konsumgüterproduzenten? Wolfspeed bekommt eine …

Den vollständigen Artikel lesen ...