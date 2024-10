Die Merck-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Anstieg und schloss bei 159,30 Euro, was einem Plus von 0,7 Prozent entspricht. Trotz der positiven Entwicklung bleibt der Kurs weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 177,00 Euro, das am 30. August 2024 erreicht wurde. Die Aktie zeigt jedoch eine bemerkenswerte Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 134,30 Euro, das Mitte Dezember 2023 verzeichnet wurde. Analysten bleiben optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 188,00 Euro an, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert.

Finanzergebnisse und Ausblick

Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete Merck einen leichten Umsatzanstieg von 0,94 Prozent auf 5,35 Milliarden Euro. Der Gewinn pro Aktie sank jedoch von 1,62 Euro im Vorjahresquartal auf 1,40 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 8,90 Euro je Aktie. Aktionäre können sich voraussichtlich auf eine erhöhte Dividende von 2,31 Euro freuen, verglichen mit 2,20 Euro im Vorjahr. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 14. November 2024 erwartet und dürften weiteren Aufschluss über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

