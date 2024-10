Der Bergbauriese Rio Tinto verzeichnete im dritten Quartal 2024 eine leichte Steigerung der Eisenerzproduktion in seiner australischen Pilbara-Region um 1% auf 84,1 Millionen Tonnen. Trotz dieser positiven Entwicklung warnte das Unternehmen vor steigendem Inflationsdruck in der Region, der die Bergbaukosten voraussichtlich in die obere Hälfte der prognostizierten Spanne von 21,75 bis 23,50 Dollar pro Tonne treiben wird. Die Jahresprognose für die Eisenerzlieferungen aus Pilbara bleibt unverändert bei 323 bis 338 Millionen Tonnen, da Produktivitätssteigerungen den Rückgang älterer Minen ausgleichen sollen.

Herausforderungen in anderen Geschäftsbereichen

In Kanada führten Waldbrände zu einer Anpassung des Minenplans, was die erwartete Jahresproduktion auf 9,1 bis 9,6 Millionen Tonnen reduzierte. Die Aluminiumproduktion sank um 2% auf 809.000 Tonnen, während die Kupferförderung einen leichten Rückgang um 1% auf 168.000 Tonnen verzeichnete. Besonders das Kennecott-Projekt in den USA bereitete Probleme mit einem Einbruch der Kupferproduktion um 44%. Rio Tinto hält trotz dieser Herausforderungen an seinen Jahreszielen für Aluminium und Kupfer fest und setzt weiterhin auf Technologie und Dekarbonisierung zur Stärkung seiner Wettbewerbsposition.

