Die CSX-Aktie verzeichnete am 16. Oktober 2024 einen moderaten Zuwachs von 0,60% und schloss bei 35,50 USD. Dieser Anstieg folgt einem positiven Monatstrend mit einem Plus von 2,99%. Bemerkenswert ist die Jahresentwicklung: Die Aktie konnte in den letzten zwölf Monaten um 13,31% zulegen, was das wachsende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen widerspiegelt.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Raymond James bekräftigte kürzlich seine Kaufempfehlung für CSX und erhöhte das Kursziel von 37 USD auf 39 USD. Diese optimistische Einschätzung unterstreicht das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von 63,2 Milliarden Euro bleibt CSX ein Schwergewicht im Transportsektor und demonstriert weiterhin seine Stärke im nordamerikanischen Frachttransport- und Logistikmarkt.

