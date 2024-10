18 ETFs und ETCs sind in dieser Woche in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen.15. Oktober 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt).Neuer aktiver Renten-ETF von AXA IM US bietet Zugang zu hochverzinsliche US-Anleihen, die in US-Dollar denominiert sind und im Durchschnitt als Sub-Investment Grade eingestuft sind. Dazu gehören fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen, kündbare und ewige Anleihen sowie 144A-Wertpapiere. Die Auswahl der Gläubigerpapiere beruht nicht nur auf ...

