Die Deutsche Telekom-Aktie erlebte am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung und erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch. Im frühen XETRA-Handel kletterte der Kurs auf 27,90 Euro, was einem Anstieg von 1,1 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung fügt sich in den allgemeinen Aufwärtstrend des DAX ein, der kurzzeitig die 19.600-Punkte-Marke überschritt.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten prognostizieren für die Telekom-Aktie weiteres Wachstumspotenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32,93 Euro, was einen erheblichen Spielraum nach oben bedeutet. Untermauert wird dieser Optimismus durch solide Quartalszahlen: Im zweiten Quartal 2024 konnte der Konzern seinen Gewinn pro Aktie auf 0,42 Euro steigern und den Umsatz um 4,31 Prozent auf 28,39 Milliarden Euro erhöhen. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten ein Ergebnis je Aktie von 1,80 Euro.

