Die Allianz-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang um 0,6 Prozent auf 299,40 Euro. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt das Interesse der Anleger an dem Versicherungsriesen bestehen. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 300,50 Euro, was auf weiteres Potenzial hindeutet. Die jüngste Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,94 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Im zweiten Quartal 2024 konnte die Allianz ein Ergebnis je Aktie von 6,05 Euro verbuchen, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Allerdings ging der Umsatz im selben Zeitraum zurück. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten ein Ergebnis je Aktie von 24,80 Euro. Die Veröffentlichung der Q3-Bilanz wird für den 13. November erwartet und dürfte weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

