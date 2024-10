Die Hannover Rück-Aktie verzeichnete am Handelstag einen spürbaren Rückgang, trotz vielversprechender Zukunftsaussichten. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 2,0 Prozent auf 258,20 EUR, nachdem er bei 263,40 EUR gestartet war. Dieser Abwärtstrend steht im Kontrast zu den optimistischen Prognosen von Analysten, die ein mittleres Kursziel von 266,67 EUR für die Aktie ansetzen. Bemerkenswert ist, dass die Aktie am 15.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch von 265,60 EUR erreichte, was auf ein Potenzial für zukünftiges Wachstum hindeutet.

Positive Geschäftsentwicklung trotz Kursrückgang

Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt die Geschäftsentwicklung von Hannover Rück positive Tendenzen. Im letzten Quartal konnte das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 5,00 EUR verbuchen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,94 EUR darstellt. Auch der Umsatz verzeichnete ein Plus von 10,53 Prozent auf 6,80 Mrd. EUR. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 19,18 EUR. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 8,63 EUR erwartet, was die Attraktivität der Aktie für Anleger weiter steigern könnte.

