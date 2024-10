Die Tencent-Aktie verzeichnete im Frankfurter Handel einen bemerkenswerten Anstieg von 1,2 Prozent auf 49,40 EUR. Dieser positive Trend spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger wider, trotz der jüngsten Herausforderungen im Technologiesektor. Die Aktie erreichte im Tagesverlauf sogar einen Höchststand von 49,61 EUR, was das steigende Interesse der Investoren unterstreicht. Bemerkenswert ist auch, dass das Handelsvolumen mit 5.138 gehandelten Aktien eine solide Aktivität aufweist.

Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 21,72 CNY, was auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hindeutet. Zudem wird eine Dividendenerhöhung auf 3,73 CNY erwartet, ein Zeichen für die finanzielle Stabilität von Tencent. Die bevorstehende Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz am 13. November 2024 wird weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung geben und könnte den Aktienkurs maßgeblich beeinflussen.

