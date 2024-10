Die Siemens Energy-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 1,5 Prozent auf 35,20 Euro. Dieser Anstieg erfolgte trotz der turbulenten Entwicklung des vergangenen Jahres, in dem die Aktie ein 52-Wochen-Tief von 6,40 Euro erreichte. Die positive Tendenz spiegelt das wiedergewonnene Vertrauen der Anleger wider, wobei der aktuelle Kurs immer noch 4,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 36,62 Euro liegt.

Finanzielle Aussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,344 Euro je Aktie für Siemens Energy. Dies wäre eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem ein Verlust von 0,16 Euro je Aktie verbucht wurde. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel bei 29,20 Euro an, was auf ein gewisses Abwärtspotenzial hindeutet. Trotz dieser vorsichtigen Einschätzung zeigt der jüngste Kursanstieg, dass Investoren weiterhin Potenzial in der Siemens Energy-Aktie sehen.

