Der Energieriese EON und sein türkischer Partner Sabanci Holding erwägen einen Börsengang ihres Gemeinschaftsunternehmens Enerjisa Uretim Santralleri. Laut Insidern könnten die Vorbereitungen für diesen Schritt bereits im kommenden Frühjahr abgeschlossen sein. Das Joint Venture, das im Bereich der Stromerzeugung tätig ist, könnte durch diesen Schritt seine Marktposition weiter stärken und zusätzliches Kapital für Expansionsprojekte generieren.

Positive Entwicklung der EON-Aktie

Die EON-Aktie zeigt sich derzeit in robuster Verfassung und verzeichnete zuletzt einen Anstieg von 0,4 Prozent auf 13,24 Euro. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 14,79 Euro. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im letzten Quartal konnte der Konzern seinen Gewinn pro Aktie deutlich steigern. Für das laufende Jahr wird eine Erhöhung der Dividende auf 0,550 Euro je Aktie erwartet, was das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht.

