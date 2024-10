Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Kursanstieg, nachdem das Unternehmen die Gründung eines Joint Ventures mit dem italienischen Konzern Leonardo bekanntgab. Das neue Gemeinschaftsunternehmen, Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), wird zu gleichen Teilen von beiden Partnern gehalten und hat seinen Hauptsitz in Rom. Trotz dieser positiven Nachricht blieb der Aktienkurs zunächst unter der wichtigen 500-Euro-Marke. Im XETRA-Handel stieg die Aktie um 0,2 Prozent auf 484,20 Euro, nachdem sie zwischenzeitlich ein Tageshoch von 488,30 Euro erreicht hatte.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Rheinmetall-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 609,63 Euro, was einem Anstieg von etwa 25 Prozent entspricht. Die Investmentbank JP Morgan Chase & Co. versah die Aktie mit einer "Overweight"-Empfehlung. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 21,80 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 7. November 2024 veröffentlicht.

