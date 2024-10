Kommentar zum ersten Litecoin (LTC) ETF-AntragVon Ryan Lee, Chefanalyst bei Bitget ResearchDie Einreichung des ersten Litecoin (LTC) ETF-Antrags durch Canary Capital markiert einen weiteren bedeutenden Schritt in der Entwicklung des Kryptomarktes. Auch wenn die U.S. Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) in letzter Zeit ihre Haltung gegenüber Krypto-ETFs, insbesondere Bitcoin-ETFs, gelockert hat, bleibt die Genehmigung eines Litecoin-ETFs aufgrund der geringeren Marktkapitalisierung ...

