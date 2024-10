Das Finanzdienstleistungsunternehmen Hypoport verzeichnete im dritten Quartal 2024 erneut ein beachtliches Wachstum. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen stieg um 25 Prozent auf knapp 17,1 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten des Jahres erreichte das Transaktionsvolumen 48,3 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders stark war die Entwicklung bei Genossenschaftsbanken und Sparkassen, die deutliche Zuwächse verzeichneten.

Marktanteilsgewinne trotz schwierigem Umfeld

Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte Hypoport seine Position stärken. Das Unternehmen profitierte von einer leichten Belebung bei Immobilienfinanzierungen und Marktanteilsgewinnen. Auffällig war insbesondere die Zunahme bei Finanzierungen für den Kauf von Bestandsimmobilien, was auf ein sich verschlechterndes Mietangebot und leicht steigende Immobilienpreise zurückgeführt wird. Allerdings verkürzen Verbraucher aktuell die Zinsbindung, um ihre Kreditbelastung zu senken. Die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal will der Vorstand am 11. November veröffentlichen.

