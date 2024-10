Die finnische Großbank Nordea Bank Abp überrascht die Finanzwelt mit einer optimistischen Prognose für das kommende Geschäftsjahr. Trotz eines leichten Rückgangs im dritten Quartal 2023 hebt das Unternehmen seine Ziele für 2024 an. Die Eigenkapitalrendite soll nun über 16 Prozent liegen, was die bisherigen Analystenschätzungen übertrifft. Diese Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund eines Quartalsgewinns von 1,27 Milliarden Euro, der zwar unter dem Vorjahreswert liegt, aber dennoch die Markterwartungen übertrifft.

Neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt

Zusätzlich zur Prognoseanpassung plant Nordea ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 250 Millionen Euro. Dieses soll zwischen Oktober und Ende Februar 2025 umgesetzt werden. Seit 2021 hat die Bank bereits eigene Anteile im Wert von 5,5 Milliarden Euro erworben. Trotz dieser massiven Investition in die eigenen Aktien verzeichnete der Kurs in den letzten drei Jahren einen leichten Rückgang. Mit diesen Maßnahmen unterstreicht Nordea ihre Position als eine der führenden Banken in Nordeuropa und signalisiert Zuversicht in die zukünftige Geschäftsentwicklung.

