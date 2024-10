Die Vonovia-Aktie verzeichnete zu Handelsbeginn einen leichten Kursrückgang von 0,3 Prozent auf 32,72 EUR. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleibt das Papier nur 3,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt, das am 01.10.2024 bei 33,93 EUR lag. Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte Vonovia seinen Verlust je Aktie von -2,40 EUR auf -0,95 EUR reduzieren, obwohl der Umsatz um 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR zurückging.

Analysten-Prognosen und Dividendenerwartungen

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,20 EUR pro Aktie, was einer Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,900 EUR entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 32,32 EUR, was in etwa dem aktuellen Kursniveau entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn pro Aktie von 1,87 EUR erwartet, was auf eine stabile Geschäftsentwicklung hindeutet.

Vonovia Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...