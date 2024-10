Die MTU Aero Engines AG verzeichnet derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Nach der zweiten Anhebung der Gewinnprognose innerhalb kurzer Zeit reagierten Anleger euphorisch, was zu einem Kursanstieg von 6,5 Prozent führte. Die Aktie erreichte ein neues Allzeithoch von 308,30 Euro, was einen Zuwachs von 87,20 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Tief darstellt. Der Triebwerkshersteller profitiert hauptsächlich vom Boom des Airbus A320-Modells, was sich in den Finanzzahlen widerspiegelt: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres stieg das Vorsteuerergebnis um ein Viertel auf 744 Millionen Euro.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 12,90 Euro je Aktie. Die Dividendenprognose liegt bei 2,51 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 299,30 Euro, wobei einige Experten, wie die UBS AG, weiterhin eine Kaufempfehlung für die MTU-Aktie aussprechen. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

