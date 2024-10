Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA hat am Mittwochmorgen seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 vorgelegt. Trotz eines Umsatzanstiegs von 21 Prozent auf 366 Millionen Norwegische Kronen (etwa 31,1 Millionen Euro) blieben die Zahlen hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Diese hatten mit einem Umsatz von 405 Millionen Kronen gerechnet. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 NOK, was ebenfalls über den Prognosen lag. Die Enttäuschung über die Quartalszahlen spiegelte sich unmittelbar im Aktienkurs wider, der am Mittwochmorgen um 4,67 Prozent auf 4,004 NOK fiel.

Unternehmensausblick bleibt optimistisch

Trotz der schwachen Marktbedingungen zeigt sich das Management von Nel ASA zuversichtlich. Der Unternehmenschef betonte, dass Nel gut positioniert sei, um von einem erwarteten Aufschwung zu profitieren. Erste Anzeichen für eine Verbesserung der Marktlage seien bereits erkennbar. Diese positive Einschätzung steht im Kontrast zur aktuellen Kursentwicklung und verdeutlicht die volatilen Aussichten im Wasserstoffsektor.

