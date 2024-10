Colliers Project Leaders, Middle East, hat den Zuschlag für ein bahnbrechendes Projekt in Armenien erhalten. Das Unternehmen wird die Projektmanagementlösungen für das neue World Trade Center in Jerewan liefern, ein Vorhaben im Wert von rund 250 Millionen US-Dollar. Diese öffentlich-private Partnerschaft zwischen der armenischen Regierung und Renshin Ltd. soll ein hochmodernes Mehrzweckgebäude werden, das Geschäftsräume, Büros, Einzelhandelsgeschäfte, Hotels und Ausstellungshallen beherbergen wird.

Strategische Expansion in Armenien

Der Vorsitzende des Projektteams betont die Bedeutung dieses Auftrags für Colliers' Wachstumsstrategie. Das Unternehmen sieht darin eine Chance, seine Präsenz in der Region auszubauen und sein Know-how in einem anspruchsvollen Markt unter Beweis zu stellen. Die Beteiligung an diesem Prestigeprojekt könnte Colliers' Position im Immobilienmanagement stärken und neue Geschäftsmöglichkeiten in Osteuropa und dem Nahen Osten eröffnen.

