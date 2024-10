Die Sartorius-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen beeindruckenden Anstieg im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 15,7 Prozent kletterte der Kurs auf 264,60 Euro. Dieser Aufschwung folgte auf die Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen des Labor- und Pharmaausrüsters. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs von etwa 2 Prozent in den ersten neun Monaten zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich, seine Gesamtjahresprognose zu erreichen.

Positive Zukunftsaussichten trotz Herausforderungen

Sartorius betonte seine optimistischen Erwartungen für den nordamerikanischen Markt, was bei Investoren auf positive Resonanz stieß. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr mit Nachfragerückgängen nach der Corona-Pandemie und einer schwächelnden chinesischen Wirtschaft zu kämpfen. Die aktuellen Zahlen deuten jedoch auf eine Stabilisierung hin, was das Vertrauen der Anleger stärkte. Mit einem Jahreshoch von 383,70 Euro im März und einem Tiefstand von 199,50 Euro im Juli zeigt die Aktie ein volatiles, aber nun wieder aufwärts gerichtetes Bild.

