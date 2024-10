Die Aktie der Deutschen Lufthansa verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg von 1,9 Prozent auf 6,83 Euro im XETRA-Handel. Dies geschah trotz einer kürzlich verhängten Millionenstrafe durch US-Aufsichtsbehörden aufgrund eines Vorfalls im Jahr 2022, bei dem orthodoxen jüdischen Passagieren der Zustieg zu einem Flug verweigert wurde. Die Lufthansa-Aktie erreichte zwischenzeitlich sogar 6,84 Euro, was das Interesse der Anleger an dem Titel unterstreicht.

Analysten sehen positives Potenzial

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,232 Euro je Aktie und ein durchschnittliches Kursziel von 7,36 Euro. Trotz der aktuellen Herausforderungen, wie dem rückläufigen Gewinn pro Aktie im letzten Quartal, zeigt sich der europäische Flugmarkt in einer ungewöhnlich guten Verfassung. Die Nachfrage übertrifft das Angebot, was für die Lufthansa und andere große Airlines positive Aussichten eröffnet, auch wenn sie weiterhin mit verschiedenen Problemen zu kämpfen haben.

