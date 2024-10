Die Walt Disney-Aktie zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld resilient. Trotz leichter Kursverluste im New York-Handel, mit einem Abschlag von 0,5 Prozent auf 96,26 USD, bleibt das Unternehmen auf Erholungskurs. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 310.266 Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren unterstreicht.

Positive Zukunftsaussichten

Analysten sehen weiteres Potenzial für den Unterhaltungsriesen. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 127,50 USD prognostizieren Experten einen möglichen Anstieg von über 30 Prozent. Die jüngsten Quartalsergebnisse, die leicht über den Erwartungen lagen, untermauern diese optimistische Einschätzung. Der Gewinn je Aktie stieg auf 1,44 USD, während der Umsatz um 3,54 Prozent auf 23,05 Milliarden USD zulegte. Diese positiven Zahlen könnten der Aktie weiteren Auftrieb verleihen und das Vertrauen der Anleger stärken.

Anzeige

Walt Disney-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Walt Disney-Analyse vom 18. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Walt Disney-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Walt Disney-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Walt Disney: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...