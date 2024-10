Die K&S-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 2,0 Prozent auf 10,73 Euro, wobei das Tageshoch bei 10,75 Euro lag. Dieser Anstieg erfolgte trotz der Tatsache, dass das Wertpapier seit seinem 52-Wochen-Hoch vom 19. Oktober 2023 bei 17,05 Euro erheblich an Wert eingebüßt hat. Das aktuelle Kursniveau liegt immer noch etwa 59 Prozent unter diesem Höchststand, was die anhaltenden Herausforderungen für den Düngemittelhersteller unterstreicht.

Analysteneinschätzungen und Zukunftsaussichten

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,114 Euro je Aktie, was einen deutlichen Rückgang gegenüber der Ausschüttung von 0,700 Euro im Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10,94 Euro, was nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Fachleute einen Gewinn je Aktie von 0,233 Euro. Diese Prognosen spiegeln die vorsichtige Haltung der Marktteilnehmer wider und deuten auf eine Phase der Konsolidierung für K&S hin.

