Der französisch-italienische Brillenkonzern EssilorLuxottica verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 4 Prozent bei konstanten Wechselkursen, was einem Gesamtumsatz von 6,44 Milliarden Euro entspricht. Obwohl diese Zahl unter den Analystenprognosen von 6,58 Milliarden Euro lag, zeigt sie dennoch eine robuste Entwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum in Nordamerika, das durch die erfolgreiche Einführung der Ray-Ban Meta Wearables vorangetrieben wurde. Diese intelligenten Brillen erwiesen sich als einer der stärksten Wachstumstreiber des Quartals und unterstreichen die Innovationskraft des Unternehmens im Bereich der digitalen Augenwear.

Zuversichtlicher Ausblick für die Zukunft

Trotz des leicht unter den Erwartungen liegenden Quartalsergebnisses blickt EssilorLuxottica optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen bekräftigte seine mittelfristigen Ziele für den Zeitraum 2022 bis 2026, einschließlich eines jährlichen Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Bereich. Konkret strebt der Konzern einen Umsatz zwischen 27 und 28 Milliarden Euro an und plant, bis zum Ende dieses Zeitraums eine bereinigte operative Marge von 19 bis 20 Prozent zu erreichen. Diese Prognose spiegelt das Vertrauen des Managements in die langfristige Strategie und Wettbewerbsposition des Unternehmens wider.

Anzeige

EssilorLuxottica-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue EssilorLuxottica-Analyse vom 18. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten EssilorLuxottica-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für EssilorLuxottica-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

EssilorLuxottica: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...