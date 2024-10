Die United Internet Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld. Trotz einer Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent im letzten Quartal auf 1,54 Milliarden Euro schwankt der Aktienkurs erheblich. Während das Papier zeitweise auf 19,49 Euro kletterte, markierte es an anderen Handelstagen Tiefststände von 19,31 Euro. Diese Schwankungen spiegeln die Unsicherheit der Anleger wider, die durch den überraschenden Quartalsverlust von 0,73 Euro je Aktie verstärkt wurde.

Analystenprognosen und Zukunftsaussichten

Experten sehen dennoch Potenzial in der United Internet Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 30,67 Euro prognostizieren Analysten einen möglichen Anstieg von fast 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 0,919 Euro erwartet. Die nächsten Quartalszahlen, die am 12. November 2024 veröffentlicht werden sollen, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben und die Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen.

