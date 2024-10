Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Kursanstieg im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 2,5 Prozent erreichte der Anteilsschein einen Wert von 98,88 Euro und markierte damit ein neues Tageshoch bei 98,94 Euro. Das Handelsvolumen betrug 57.144 Aktien. Dieser Aufwärtstrend spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen wider, das sich derzeit 51,56 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief befindet.

Dividendenerwartungen und Analystenprognosen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 3,23 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel für die Heidelberg Materials Aktie liegt bei 116,59 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 11,09 Euro je Aktie, was die positive Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung unterstreicht.

Anzeige

Heidelberg Materials -Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Heidelberg Materials -Analyse vom 18. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Heidelberg Materials -Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Heidelberg Materials -Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Heidelberg Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...