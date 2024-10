Meta setzt verstärkt auf Augmented Reality (AR) und präsentierte kürzlich die "Orion"-AR-Brille. Diese Technologie, die digitale Inhalte nahtlos in den Alltag integrieren soll, weckt großes Interesse bei Investoren und Tech-Enthusiasten. Die "Orion"-Brille kombiniert fortschrittliche Funktionen wie Handtracking, EMG-Armband-Steuerung und Augentracking, um eine intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle zu schaffen. Zentrales Element ist Meta AI, ein KI-System, das neuartige Interaktionen ermöglicht. Obwohl "Orion" noch im Prototypenstadium ist, sehen Marktanalysten darin das Potenzial, so allgegenwärtig wie Smartphones zu werden.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Meta-Aktie reagierte positiv auf diese Entwicklungen. An der NASDAQ stieg der Kurs um 0,4 Prozent auf 579,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch von 602,90 USD liegt in greifbarer Nähe, was auf ein anhaltendes Vertrauen der Anleger in Metas Innovationskraft hindeutet. Experten prognostizieren für 2024 einen Gewinn von 21,35 USD je Aktie, was die Erwartungen an Metas zukünftige Leistung unterstreicht. Die AR-Strategie könnte sich als entscheidender Faktor für die langfristige Kursentwicklung erweisen.

