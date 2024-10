Die Travelers Companies Inc. verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen beeindruckenden Anstieg des Nettogewinns auf 1,26 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn von 5,42 Dollar pro verwässerter Aktie entspricht. Dies stellt eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal dar, in dem der Gewinn bei 404 Millionen Dollar lag. Der Versicherungskonzern profitierte von einer verbesserten Underwriting-Performance und höheren Investmenterträgen, die die gestiegenen Kosten für Katastrophenschäden mehr als ausgleichen konnten.

Starkes Prämienwachstum und verbesserte Profitabilität

Die Nettoprämieneinnahmen stiegen um 8 Prozent auf einen Rekordwert von 11,3 Milliarden Dollar, angetrieben durch Preiserhöhungen in allen Geschäftssegmenten. Besonders hervorzuheben ist die Verbesserung der kombinierten Schaden-Kosten-Quote auf 93,2 Prozent, was die gesteigerte Profitabilität des Unternehmens unterstreicht. Trotz höherer Aufwendungen für Katastrophenschäden von fast 940 Millionen Dollar konnte Travelers seine finanzielle Position stärken und blickt optimistisch in die Zukunft.

