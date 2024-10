Die Apple-Aktie zeigte sich am Mittwoch im NASDAQ-Handel relativ stabil und notierte bei 231,87 USD. Trotz leichter Schwankungen im Tagesverlauf blieb der Kurs in der Nähe des 52-Wochen-Hochs von 237,49 USD. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel auf 235,99 USD, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Im letzten Quartal konnte Apple den Umsatz um 4,87 Prozent auf 85,78 Mrd. USD steigern, während das Ergebnis je Aktie auf 1,40 USD anstieg.

Erweiterung von Apple Business Connect

Apple plant, seinen Dienst Business Connect auszubauen. Künftig sollen auch reine Online-Unternehmen Profile erstellen können, was ihre Präsenz in Apple-Diensten verstärken wird. Diese Erweiterung umfasst auffälligere E-Mail-Darstellungen und eine geplante automatische Firmennamensanzeige bei Anrufen. Mit über einer Milliarde Geräten im Markt positioniert sich Apple damit als wichtige Plattform für Unternehmen, um Kunden zu erreichen, und tritt in direkten Wettbewerb mit anderen Tech-Giganten im Bereich der Unternehmenskommunikation.

Anzeige

Apple-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Apple-Analyse vom 18. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Apple-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Apple-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...