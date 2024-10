Der Münchner Mischkonzern Baywa AG steht vor einem tiefgreifenden Wandel in der Führungsetage. Vorstandsvorsitzender Marcus Pöllinger wird zum 31. Oktober 2024 seinen Posten räumen, gefolgt von Finanzvorstand Andreas Helber, der zum 31. März 2025 ausscheidet. Diese einvernehmlichen Trennungen erfolgen vor dem Hintergrund erheblicher finanzieller Herausforderungen des Unternehmens. Mit Schulden von über fünf Milliarden Euro und einem Halbjahresverlust von 290 Millionen Euro sieht sich Baywa in einer prekären Lage. Die schwache Weltkonjunktur und Abschreibungen im Bereich erneuerbare Energien haben alle Geschäftsbereiche in Mitleidenschaft gezogen.

Restrukturierung und Finanzspritze

Als Reaktion auf die Krise wurde Michael Baur, bisher Generalbevollmächtigter, in den Vorstand berufen. Seine Expertise in der Unternehmensrestrukturierung soll zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen beitragen. Mitte August erhielt Baywa bereits eine kurzfristige Finanzspritze von mehr als einer halben Milliarde Euro von Gläubigerbanken und Hauptaktionären. Ein langfristiges Sanierungsprogramm ist jedoch unerlässlich, insbesondere angesichts eines im September 2025 auslaufenden Konsortialkredits von bis zu zwei Milliarden Euro.

