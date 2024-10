Die Boeing-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Aufschwung, trotz beunruhigender Nachrichten aus der Industrieproduktion. Der US-Flugzeughersteller sah sich mit einem Rückgang der Produktion konfrontiert, teilweise bedingt durch einen Streik und die Auswirkungen von Hurrikans. Diese Entwicklung spiegelte sich in einem Rückgang der industriellen Kapazitätsauslastung wider, was Anleger zunächst verunsicherte.

Potenzielle Großaufträge im Visier

Trotz der aktuellen Herausforderungen gibt es Anzeichen für zukünftiges Wachstum. Berichten zufolge befindet sich Boeing in frühen Gesprächen mit der Fluggesellschaft Etihad Airways über eine mögliche Bestellung von Großraumflugzeugen. Obwohl sich diese Verhandlungen noch im Anfangsstadium befinden, könnten sie bei erfolgreichem Abschluss die Auftragsbücher des Unternehmens stärken und das Vertrauen der Investoren wiederherstellen. Analysten sehen trotz der jüngsten Schwierigkeiten weiterhin Potenzial in der Boeing-Aktie und prognostizieren eine mögliche Erholung in den kommenden Monaten.

Anzeige

Boeing-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Boeing-Analyse vom 18. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Boeing-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Boeing-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Boeing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...