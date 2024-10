Die Allianz-Aktie erreichte kürzlich ein neues 52-Wochen-Hoch von 302,50 Euro und konnte sich über der psychologisch wichtigen 300-Euro-Marke behaupten. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im zweiten Quartal 2024 verzeichnete der Konzern einen Anstieg des Gewinns pro Aktie auf 6,05 Euro, verglichen mit 5,82 Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 24,80 Euro und eine Dividende von 14,94 Euro.

Ausblick und Strategische Schritte

Für das dritte Quartal 2024 wird die Veröffentlichung der Finanzergebnisse am 13. November erwartet. Inzwischen plant die Allianz, den geplanten Zukauf von Income Insurance zu überarbeiten, was auf strategische Anpassungen hindeutet. Trotz der Herausforderungen im globalen Marktumfeld bleibt die Allianz-Aktie bei Anlegern gefragt, was sich in der robusten Kursentwicklung widerspiegelt.

