Der Sportartikelhersteller Adidas verzeichnet positive Entwicklungen an der Börse und in der Unternehmensführung. Die Aktie des DAX-Konzerns konnte im XETRA-Handel einen beachtlichen Anstieg von 2,49 Prozent verbuchen und notierte zeitweise bei 230,90 Euro. Analysten sehen in dieser Entwicklung ein Zeichen dafür, dass Adidas bei der Rückkehr zur Profitabilität schneller vorankommt als erwartet. Die gestiegene Branchenbewertung und optimistische Prognosen für die kommenden Jahre tragen zusätzlich zur positiven Einschätzung der Aktie bei.

Führungswechsel im Bereich Global Sales

Parallel zu den erfreulichen Börsenentwicklungen gibt es Veränderungen in der Vorstandsebene von Adidas. Zum 1. November wird ein neues Vorstandsmitglied für den Bereich Global Sales berufen. Der bisherige Managing Director Europe wird [...]

