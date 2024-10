Die Merck-Aktie verzeichnete am Freitag leichte Kursverluste an der Börse, ungeachtet einer optimistischen Einschätzung von Analysten. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 0,5 Prozent auf 165,00 Euro. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleibt das durchschnittliche Kursziel der Experten bei 188,00 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die jüngsten Aussagen des Unternehmens auf dem Kapitalmarkttag zur Sparte Life Science wurden von Analysten positiv aufgenommen und könnten die mittelfristigen Wachstumsziele des Darmstädter Konzerns unterstützen.

Dividendenausblick und Quartalsergebnisse

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 2,31 Euro je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Im zweiten Quartal 2024 erzielte Merck einen Gewinn je Aktie von 1,40 Euro bei einem Umsatz von 5,35 Milliarden Euro. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

