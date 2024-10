Die Aktie der Deutschen Börse verzeichnete am Donnerstag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Trotz eines Jahreshochs von 218,70 EUR am 17. Oktober sank der Kurs auf 216,90 EUR, was einem Minus von 0,6 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf 93.227 Aktien. Bemerkenswert ist, dass die Aktie im Vergleich zum Vorjahrestief von 152,60 EUR immer noch einen Zuwachs von knapp 30 Prozent aufweist.

Analysten optimistisch für Zukunft

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 4,05 EUR pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Zudem erwarten Analysten für 2024 einen Gewinn von 10,48 EUR je Aktie. Diese positiven Aussichten spiegeln das Vertrauen in die Geschäftsentwicklung der Deutschen Börse wider, trotz der aktuellen Kursschwankungen.

