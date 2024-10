Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Kursgewinn von 2,1 Prozent erreichte das Wertpapier einen Stand von 40,50 Euro. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Höchststand von 40,75 Euro erreicht, was das wachsende Vertrauen der Anleger in die Aktie widerspiegelt. Das Handelsvolumen war ebenfalls beachtlich, mit über 460.000 gehandelten Aktien bis zum Nachmittag.

Optimistische Aussichten für Dividende und Kursentwicklung

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 3,06 Euro pro Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (2,56 Euro) darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 53,00 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 14,77 Euro je Aktie. Diese positiven Prognosen unterstreichen die attraktiven Perspektiven der Porsche Automobil vz-Aktie für Investoren.

