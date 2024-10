Die OMV AG, eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs, zeigt sich robust in einem herausfordernden Marktumfeld. Trotz eines leichten Kursrückgangs von 0,23% am 18. Oktober auf 38,77 EUR, konnte die Aktie im letzten Monat um 1,60% zulegen. Dies unterstreicht die relative Stärke des Unternehmens in einem volatilen Energiesektor.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Besonders interessant für Investoren: OMV plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 5,12% entspricht. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,18 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 2,10 erscheint die Aktie zudem fundamental günstig bewertet. Diese Kennzahlen könnten für wertorientierte Anleger von besonderem Interesse sein.

Anzeige

Omv-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Omv-Analyse vom 19. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Omv-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Omv-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Omv: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...