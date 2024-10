Die Hornbach-Aktie verzeichnete in den letzten Tagen einen leichten Rückgang. Am 18. Oktober schloss die Aktie bei 83,80 Euro, was einem Minus von 1,12% zum Vortag entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt sich das Unternehmen finanziell robust. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,22 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,71 für das laufende Geschäftsjahr 2024 erscheint die Aktie nach gängigen Bewertungsmaßstäben unterbewertet.

Dividendenaussicht und Cash-Flow-Stärke

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Hornbach eine Dividende von 4,80 Euro je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 6,56% entspricht. Zudem weist das Unternehmen mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 2,95 eine starke Cash-Flow-Generierung auf, was auf eine solide finanzielle Basis hindeutet.

